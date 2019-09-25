وقعت سلسلة من حالات الانتحار من قبل البحارة في حاملة الطائرات البحرية الأمريكية "يو إس إس جورج إتش دبليو"، مما دفع السلطات الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق من قبل السلطات المحلية والاتحادية، لكنه عكس اتجاها مأساويا في القوات البحرية والجيش الأمريكي على نطاق أوسع وفي جميع أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون في البحرية الأمريكية يوم الثلاثاء إن مصلحة التحقيقات الجنائية البحرية تساعد حاليًا السلطات المحلية في بورتسموث ونورفولك في التحقيق في ثلاث حالات انتحار، حدثت الأولى في 14 سبتمبر واثنتان في 19 سبتمبر الجاري، وفقا لموقع "TIME".

وعلق قائد السفينة، النقيب شون بيلي على حالات الانتحار في أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الإثنين قائلا: "لقد حان الوقت الآن للالتقاء كفريق واحد وكأسرة للحزن، ودعم بعضنا البعض ورعاية المحتاجين.. قلبي مكسور".

وقالت جينيفر كارج، مسؤولة الشؤون العامة في سلاح الجو الأطلسي البحري، في بيان لـ "TIME"، إنه تم العثور على رائد طيران من الدرجة الأولى ميتاً خارج القاعدة يوم 14 سبتمبر، وقتلى في حوادث منفصلة في مواقع خارج القاعدة في 19 سبتمبر.

وأضافت: "فريق التدخل السريع للأمراض النفسية على متن حاملة الطائرات لمساعدة هؤلاء على تجاوز حالة الحزن، بالإضافة إلى القساوسة وعلماء النفس والمستشارين"، وأكدت "أن البحارة لم يخدموا في نفس الدوائر ولا يبدو أن هناك صلة بين موتهم".

وليست تلك هي المرة الأولى التي تشكو فيها حاملة الطائرات الأمريكية من البحارة بسبب الانتحار، ففقد الطاقم بحارين آخرين خلال العامين الماضيين، أحدهما في نوفمبر 2017 والآخر في يوليو 2019، وبدأت حالات الوفيات في خلق جزء من اتجاه مقلق داخل القوات البحرية والجيش الأمريكي.

ففي عام 2018، توفي 325 من أعضاء الخدمة الفعلية بالانتحار، ويعتبر أعلى رقم منذ أن بدأ البنتاجون تعقب حالات الانتحار في عام 2001، وفقًا لموقع "Military.com".

وفي عام 2018 توفي أفراد من الخدمة البحرية بسبب الانتحار، وفقًا لتقارير البحرية الأمريكية.

ويتزايد معدل الانتحار باطراد خلال العقد الماضي، ففي عام 2017 ، توفي 65 من أعضاء الخدمة الفعلية، و52 في 2016 و43 في 2015.

وتعتبر تلك الظاهر لافتة للانتباه حيث كانت آخر مرة فيها معدلات الانتحار على مستوى البلاد مرتفعة في الحرب العالمية الثانية، وفقًا للبيانات الفيدرالية، وبينما يساهم المحاربين القدامى وأعضاء الخدمة العسكرية في هذا المجموع، فإن عدد الإصابات يشمل أيضًا ضحايا أزمة المواد الأفيونية والذين من المحتمل أن يتأثروا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفي عام 2017 توفي 14 من كل 100،000 أمريكي بالانتحار، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهناك زيادة بنسبة 33% منذ عام 1999.

وقال قائد العمليات البحرية، مايك جيلداي، في أحد التدوينات الأسبوع الماضي، إن البحارة غالباً ما تظهر عليهم علامات الضيق، لكن زملائهم من أعضاء الخدمة لم يتمكنوا من التعرف عليهم كمؤشرات لخطر الانتحار وشجع أفراد البحرية على عبارات مثل "ثق في أمعائك"، "استخدم القيادة المتطفلة" و"انظر إلى زملائك في العيون، واسأل هل أنت بخير؟".

وأضاف جيلداي إنه يتوقع من القادة "بناء ودعم فرق قيادة القدرة على القيادة" و"إعداد نغمة في أوامرهم حيث يشعر البحارة بالراحة ولديهم الشجاعة لطلب المساعدة دون خوف من الحكم أو العواقب".

وتضع وزارة الدفاع عددًا من موارد الصحة العقلية لأفراد الخدمة والمحاربين القدامى، بما في ذلك خط المساعدة لدعم الأزمات للمتضررين من الاعتداء الجنسي أو غيرهم ممن يرغبون في التحدث إلى مستشار ومبادرة "تدفع فواتير الأسر المعيشية الأساسية أثناء الخدمة الجريحة" عضو أو مخضرم يحضر علاجًا سكنيًا لإصابة دماغية مؤلمة أو اضطراب ما بعد الصدمة ".