عضو القومي لحقوق الإنسان: أردوغان يرتكب جرائم حرب ويدعم الإرهاب

علق الدكتور حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الدولة المصرية.

وقال أبوسعدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" إن أردوغان يلعب دورًا واضحًا في دعم التنظيمات الإرهابية وأن هذا الدور تناوله تقرير صدر مؤخرًا عن معهد ستوكهولم.

وأوضح حافظ أن هناك رصدا لتواجد بعض الإرهابيين في أوروبا قادمين من تركيا ومدعومين من جهاز الاستخبارات التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأشار أبوسعدة إلى أن القوات المسلحة التركية ارتكبت جرائم حرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية في منطقة ديار بكر الكردية التي تحتلها القوات التركية وتحديها لقرارات الشرعية الدولة في استضافة قيادات الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم.

وأكد أبوسعدة أن هناك دعما للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وبنشر خطاب ديني عبر فضائيات تٌبث من تركيا لافتًا إلى أنهم داعمين لكل أعمال العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.