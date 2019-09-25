عرض الفيلم السينمائي التونسي "نورا تحلم"، للنجمة هند صبري، أمس، ويشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحضر العرض الفنانة هند صبري وصناع وأبطال الفيلم الذين وصلوا الجونة مساء أمس الإثنين.

وقالت الفنانة التونسية، هند صبري، إنها سعيدة بعرض فيلمها "نورا تحلم" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وقالت في كلمتها قبل عرض الفيلم: "هذا الفيلم من بلدي تونس ومعروض في بلدي مصر، وأود أن أشكر الحضور من فنانين وغير فنانين على حضورهم ودعم الفيلم".

وقصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية، تجسد هند صبري خلال أحداث الفيلم شخصية نورا، وهي امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ويعرض خلال أحداث الفيلم معاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها السجين وكيف تتغير عند خروجه من السجن.

الفيلم من بطولة هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، إيمان الشريف وجمال ساسي، ومن تأليف وإخراج هند بوجمعة.

وتم عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي والذي يعد من أهم المهرجانات في العالم، وعند عرضه حقق الفيلم ردود فعل كبيرة وشارك الفيلم في الاختيار الرسمي لقسم استكشاف في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.