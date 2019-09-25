شاركت وزيرة السياحة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة UN Impact Summit، تلبية للدعوة التي تلقتها من رئيس منتدى الاقتصاد العالمي للمشاركة في هذه القمة السنوية للمنتدى والتي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعُقدت القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرا بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي.

وشهدت القمة مناقشة عدة موضوعات مهمة، بينها أهمية التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والقضايا الخاصة بتمكين المرأة، من خلال سلسلة حوارات رفيعة المستوى، وتحظى القمة بمشاركة عدد من قادة ووزراء بعض دول العالم، وممثلي بعض المنظمات الدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودُعيت الوزيرة لحضور القمة احتفاء بما أنجزته الحكومة المصرية في النهوض بقطاع السياحة الذي ظهر جليا فيما حققته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 والذي صدر في سبتمبر الحالي، حيث جاءت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في هذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74.

كما تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية، وتقدمت من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وفقا لهذا التقرير.

وجاءت مصر وفقا للتقرير الذي نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر الحالي، في موقع الصدارة في هذا التصنيف على مستوى أفريقيا حيث احتلت المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013 .

وكانت وزارة السياحة وضعت تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أولوية لديها، من خلال تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها محور التنشيط والترويج ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر، وأعلنت الوزارة في 9 سبتمبر الحالي عن العديد من الشراكات الدولية مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة.