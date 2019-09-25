تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر، فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب.

وتكون مواعيد العمل على النحو التالى: من الساعة 1 صباح الجمعة المقبل حتى الساعة 12 منتصف ليل السبت المقبل، من الساعة 1 صباح الجمعة 4 أكتوبر حتى الساعة 12 منتصف ليل السبت 5 أكتوبر، من الساعة 1 صباح الجمعة 11 أكتوبر حتى الساعة 12 منتصف ليل يوم السبت الموافق 12 أكتوبر المقبل.