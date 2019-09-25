عبد العزيز الشريف قائما بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بندب المستشار تجاري عبدالعزيز الشريف للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وذلك لمدة عام.

يأتي القرار في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة للاستعانة بكوادر شابة في مواقع قيادية للمساهمة في تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة، لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق امام الصادرات المصرية.

والمستشار تجاري عبدالعزيز الشريف حاصل على ماجستير ودكتوراه في إدارة الاعمال من جامعة برشلونة، وعمل بالمكاتب التجارية بسفارات مصر في روما وميلانو وبرشلونة ووارسو.