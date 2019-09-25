حملات لرفع كفاءة الإنارة بالواحات البحرية والهرم

ذكرت محافظة الجيزة، أنه جرى تركيب 120 عامود إنارة بالطريق الدائري بمدينة الباويطي والطريق المؤدى إلى منطقة بئر المطار، كما تم صيانة 50 عامود إنارة للتسهيل على قائدي السيارات المترددين على الطريق والذي يشهد كثافات مرورية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عى الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصه فيما يتعلق بقطاعات الإنارة والإشغالات والنظافة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً تلقي مطالب المواطنين وتوجيه الحي أو المركز المختص لسرعة حلها.

وأشار إلى أنه في إطار متابعة إنتظام العام الدراسي الجديد وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، جرى افتتاح فصل للتعليم التجاري بمدرسة الحارة الإعدادية، وذلك استجابة لمطالب الأهالي.

ووجه محافز الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة الإنارة وتركيب أغطية للبالوعات المكشوف وإنهاء أي مظاهر للإهمال.

وانتهى حي الهرم من تركيب 52 "كشاف ليد" بطريق "كعبيش" وشارع "الحكمة"، ومطلع الدائري المنصورية بنطاق حي الهرم.

كما جرى رفع كفاءة الإنارة بقرية "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر، وصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة ودعم بعض الشوارع بأعمدة إنارة إضافية.