محافظ الجيزة يعزي أسر المتوفين بحادث "ميكروباص صفط اللبن"

قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين، إثر سقوط "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن.

وحرص راشد على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، لحين تمام شفاءهم وخروجهم من المستشفى.

وناشد المحافظ قائدي المركبات بإتباع السلوكيات السليمة، والالتزام بالسرعات المحددة لتلاشي وقوع أي حوادث حفاظاً علي سلامة المواطنين.

يذكر أن حادث سقوط "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن وقع نتيجة اختلال عجلة قيادة الـ"ميكروباص"، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدى وسقوطها أسفل المحور.