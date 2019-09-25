تشكيل مجلس إدارة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق

أصدر عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 1648 بتشكيل إدارة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية مدير الوحدة وعمداء كليات الطب والآداب والحقوق، ورئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص، ومدير الأمن الإداري.

وأكدت نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تأسيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة الزقازيق، كوحدة ذات طابع خاص يهدف إلي دعم وتعزيز حقوق المرأة تحقيقا لأهداف الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، وضمن جهود الجامعة لتطوير آليات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور الجامعة في خدمه المجتمع.

وأشارت مي سمك مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إلى أن رؤية الوحدة تتمثل في تعزيز آليات الحماية والوقوف على المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة / الفتاة من الإندماج في العملية التعليمية؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، انطلاقا من الدور الفاعل والأساسي للجامعة في بناء الإنسان وتمكينه وتعزيز قدراته وحمايته من العنف.

كما تتطلع إلى تدعيم وخلق بيئة تعليمية آمنه خالية من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم بالسلمية واحترام الآخر خالي من التمييز بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، من خلال عقد دورات تدريبية لإعداد كوادر لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب بقضايا العنف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، ورصد حالات العنف والتحرش داخل الحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.