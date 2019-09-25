أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، أن "الفرقة 20 تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية من إحباط عملية تسلل لعدد من عناصر داعش لعبور النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في جنوب الموصل"، حسبما أفادت قناة "الحرة".

وجرى إعداد كمين للعناصر الداعشية المتسللة، وقتل اثنين منهم والقبض على اثنين آخرين والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية

وذكر بيان آخر للاستخبارات أنه تم أيضا الوصول إلى 4 أنفاق لـ"داعش" كانت تستخدم للاختباء.

وأضافت أنها ضبطت عبوات ناسفة داخل هذه الأنفاق "في إحدى نواحي قضاء مخمور بالموصل".