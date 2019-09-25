تتابع مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية حادث وفاة عامل بشركة "فيلوستى ابارلز"، إثر تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف، وأدى إلى وفاته في الحال، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل، باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقت الوزارة تقريرًا عاجلًا، اليوم، من مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بشركة "فيلوستى ابارلز" للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وإن العامل المتوفى يدعى "السيد أحمد أمين"، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع أتوبيس الشركة من الخلف، وأدى إلى وفاته فى الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير في الإسماعيلية.

ووجه مدير الشركة بإعطاء العاملين في "الوردية" الأوليى إجازة اليوم، لحضور جنازة العامل المتوفى، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.