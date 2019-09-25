تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي محضرًا للاجتماع الدوري حمل رقم 102، لمكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، جاء فيها تحريض الجماعة على التصعيد وزيادة ما أسمته بـ"الحشد الشعبي" وتشكيل الضغط على الدولة المصرية، السبت الماضي.

وجاء في الورقة، التي لم تخرج أي جهة من الجهات التابعة للتنظيم الإرهابي لتأكيدها أو نفيها، أنه بناءً على متابعة مكتب الإرشاد لما سُمي في الورقة بـ"الحراك الحالي في مصر"، والتعليمات السابقة بتقديم الدعم بكل أشكاله لزيادة تلك الحالة، ومن ثم قرر أعضاء المكتب عدة قرارات، في إطار التصعيد والتحريض ضد الدولة المصرية.

كان القرار الأول هو الاستمرار في الحشد بالرغم من إجهاض أجهزة الأمن لأحداث الجمعة الماضي، وتوجيه القواعد الشبابية باستمرار بث روح الإحباط من تردي أوضاع الدولة في كل المجالات، والتنصل من دعم مقاول الشائعات والتنبيه بعدم رفع أي لافتات أو شعارات خلال التظاهرات.

وجاء أيضًا في صورة البيان التحريضي، التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تكليف المسؤول السياسي بجميع المحافظات بالتنسيق مع كل الأحزاب والحركات السياسية وإيصال رسالة كاذبة بأن "الجماعة مدعومة من بعض قيادات الجيش وأن الخلاص مسألة وقت"، بحسب زعم البيان.

وفي نهاية محضر الاجتماع، شدد أعضاء مكتب الإرشاد على استمرار حالة الطوارئ بكل المكاتب الإدارية، استعدادا لأي تكليفات والتنبيه على كل أعضاء الجماعة العاملين بالاستعداد وذلك حتى التبليغ بما يسمى بـ"ساعة الصفر" للتحرك الشامل.