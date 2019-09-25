قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة الخارجية المصرية ردت على هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصر بطريقة عنيفة، حيث ذكر أن بيان الخارجية يُعد الأعنف منذ بداية المشكلات بين مصر وتركيا، ومن الممكن أن يأتي بعده مواقف أكثر بكثير، مضيفًا: "لم يكن هناك رد من الخارجية المصرية بعنف قبل ذلك قبل هذا البيان".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "أردوغان مفيش مكان يروح فيه إلا ويجيب سيرة مصر بالهجوم عليها، وعلى رأي الواد الهارب الحرامي اللي في أسبانيا لو نصصت معاه في الغاز يبقى انت حبيبه وصاحبه".

واستعرض أديب، بيان وزارة الخارجية بالكامل، والذي جاء فيه: "تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها".

وتابع: "آه طبعا، الخارجية عندها حق، المحطات الإعلامية على طول طالعة من تركيا، نفسي أعرف مين اللي بيمولهم، أنا نفسي واحد دكر يقول بيقبض منين، أنا عن نفسي ممكن أقول مين اللي بيقبضني، بس حد يقول بقى مين اللي بيقبضه من إعلاميي الإخوان في الخارج، لو من المخابرات التركية يبقى خير وبركه، لو من المخابرات القطرية ومالة برضوا".