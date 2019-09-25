أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح مشروع "سكن مصر"، وهو مشروع سكني متوسط، وذلك بدء من يوم الثلاثاء الماضي، وتحصل على الوحدات بأسبقية الحجز الإلكترونى.

وبلغ مقدم جدية الحجز في الطرح الجديد من وحدات مشروع "سكن مصر"، 70 ألف جنيه تسترد في حالة عدم تخصيص الوحدة، وفي حالة تخصيص الوحدة يتم استكمال دفع 20% من قيمة الوحدة فور التخصيص.

وتتميز الوحدات بأنها كاملة التشطيب، بعدد (2240) وحدة سكنية بمساحات من 106 حتى 133 متر مربع، بمدن 6 أكتوبر الجديدة، والقاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، و العبور، وبدر، وغرب قنا، والمنصورة الجديدة، وبنموذج معماري مميز كما أنه سيحاط بسورشجرى لتوفير الخصوصية.

وقبل غلق باب الحجز، 16 أكتوبر المقبل، نوضح خريطة الأسعار، الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، كالتالي:

6 أكتوبر:

وبلغ سعر المتر 6380 جنيها، وبلغ سعر الوحدة 115 مترا 733 ألف جنيه، متوسط قسط ربع سنوي 36 ألف جنيه على نظام 3 سنوات.

العبور:

بدأ سعر المتر في مشروع "سكن مصر العبور" بـ6 آلاف جنيه، بينما تبلغ الوحدة مساحة 115 مترا لتصل إلى 700 ألف جنيه، بينما تعد الأقساط ربع السنوية بنظام سداد على 3 سنوات 34.9 ألف جنيه.

بدر:

وبلغ سعر المتر 4980 جنيها لتصل الوحدة مساحتها 115 مترا، 572 ألف جنيه، ويبلغ القسط الربع سنوي حوالي 28 ألف جنيه.

القاهرة الجديدة:

بلغ سعر المتر بها 7655 جنيها، ويتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات، تبدأ من 40 ألفا لتصل إلى 50 ألفا بينما تتراوح مساحات الوحدات من 106 أمتار لتصل إلى 130 مترا، 780 ألف جنيه الوحدة 115 مترا.

المنصورة الجديدة:

وبلغ سعر المتر 6870 جنيها، لتتخطى سعر الوحدة 800 ألف جنيه، بينما يصل متوسط القسط الربع السنوى 40 ألف جنيه، بنظام السداد الربع سنوي.

غرب قنا:

وبلغ سعر المتر 3440 جنيها في المدينة الجديدة لتصل الوحدة 115 مترا لـ 395 ألف جنيه، بينما يصل القسط ربع سنوي 19 ألف جنيه على مدار 3 سنوات.