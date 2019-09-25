أشادت السعودية، الأربعاء، بما وصفته بإجماع متزايد على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر، وتحديدا في شركة أرامكو.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الأسلحة، التي استخدمت في الهجوم هي "أسلحة إيرانية"، مؤكدا أن بلاده تتشاور مع حلفائها.

وصرح للصحفيين في الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "العربية" بقولها، "أعتقد أن هناك إجماعا على أن هذا السلوك غير مقبول".

ووعد بأن التحقيق السعودي سيكون "دقيقا للغاية"، مضيفا: "سنطرح مختلف الخيارات. وسنختار الخيارات المناسبة للرد على الهجمات ضد المملكة".

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا الأسبوع، أنها وافقت على النتائج، التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين، ما أدى إلى خفض إنتاج النفط السعودي.