أعلنت الجامعة العربية انتهاء أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد خلال الفترة ما بين 23 و25 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وما يجري بشأنها من اجتماعات ومشاورات خلال أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المجلس، في بيان اليوم، إن الاجتماع ناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية التصدي لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الشرقية والبحر الميت، والتصدي للمخططات الاستيطانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.

وأدان المجلس الهجوم الإرهابي التخريبي الأخير الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، والهجوم المتكرر على ناقلات النفط في الخليج العربي، مجددًا كذلك إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.