جانتس يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، أنه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد، فيما رفض بيني جانتس، خصم نتنياهو في الانتخابات التشريعية.

وقال ريفلين لنتنياهو أمام الصحفيين "أكلفك بتشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود".

وقبل نتنياهو التكليف، وجدد دعوة جانتس إلى الانضمام اليه في إطار حكومة وحدة، لكن جانتس سارع الى رفض هذا الأمر، مؤكدا أنه لن يشارك في حكومة يترأسها شخص "سيواجه قرارا اتهاميا جديا".

وأكّد بيني جانتس، خصم بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية التي شهدتها إسرائيل، مساء الاربعاء رفضه الانضمام إلى حكومة يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمهدّد بتوجيه اتهام اليه في قضايا فساد.

وكتب جانتس على صفحته على فيسبوك "أن حزب أبيض أزرق الذي أترأّسه لن يقبل الانضمام إلى حكومة قد يواجه رئيسها قراراً اتهامياً خطيراً"، في إشارة إلى نتنياهو الذي كلّفه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين روفلين لتوّه تشكيل حكومة جديدة.