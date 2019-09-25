شهد العرض الخاص للفيلم التونسى «نورا تحلم» للفنانة هند صبرى، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى مساء أمس، حضوراً «كامل العدد» من صناع العمل والسينمائيين والقائمين على الدورة الثالثة من المهرجان، وقد حرصت «هند» على الوجود منذ اللحظات الأولى على السجادة الحمراء بصحبة صناع الفيلم، وعلى رأسهم المخرجة التونسية هند بوجمعة من أجل متابعة رد فعل الجمهور بعد عرضه على الشاشات فى مصر للمرة الأولى، والذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وينافس على جوائزها، فى منافسة حامية مع مجموعة من الأفلام الأخرى.

وشهد العرض توافد عدد من النجوم لتهنئة «صبرى» على تجربتها الجديدة، منهم الفنانة يسرا، وليلى علوى، وخالد الصاوى وزوجته، والممثلة علا رشدى وزوجها الفنان أحمد داود، والمخرج أحمد سامى وزوجته مى عمر، وأروى جودة، وصبا مبارك، وإنجى وجدان، وبسنت شوقى، والمغنى الشاب «أبو»، بصحبة زوجته، وهنادى مهنا، وناهد السباعى، وغادة عادل والسيناريست تامر حبيب، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.

هند صبرى: سعيدة برد فعل الجمهور بعد عرضه بمهرجان الجونة

وأعربت «صبرى» عن سعادتها بردود الفعل على «نورا تحلم»، قائلة: «فوجئ الجمهور بعدما شاهد الفيلم، وأهم ما يشغلنى فى كل أعمالى هو لفت انتباه الجمهور وحرصى الدائم على أن يشاهدوا منتجاً فنياً جديداً ومتكاملاً، فهذا الفيلم من بلدى تونس ومعروض فى بلدى مصر تحديداً بمهرجان الجونة السينمائى، فإننى فخورة بوجوده فى مهرجان كبير مثله، وأود أن أشكر الحضور من الفنانين وغير الفنانين على حضورهم ودعم الفيلم»، لافتة إلى أن دور السينما الأساسى هو استفزاز العقل للتفكير فى قضايا مختلفة من أبعاد جديدة.

فيلم «نورا تحلم» مستوحى من قصة حقيقية، تدور حول شخصية «نورا»، التى تجسدها الفنانة التونسية، وهى سيدة بسيطة سُجن زوجها، ما تسبب فى تعرضها للعديد من المضايقات من المجتمع المحيط بها، بسبب جرائم زوجها، ما تسبب فى تأثير واضح على أطفالها منه، ثم يعرض الفيلم التغيرات الطارئة على «نورا» عند خروج زوجها من السجن.

وعرض الفيلم مؤخراً بمهرجان سان سيباستيان بإسبانيا بحضور هند صبرى وأبطال الفيلم، وحصل على إشادات كبيرة من حضور الفيلم، كما تم عرضه للمرة الأولى فى مهرجان «تورنتو» السينمائى، حيث شارك فى الاختيار الرسمى لقسم استكشاف مهرجان تورنتو السينمائى الدولى، وهو من بطولة هند صبرى، لطفى العبدلى، حكيم بومسعودى، إيمان الشريف وجمال ساسى، ومن تأليف وإخراج هند بوجمعة.