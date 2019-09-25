هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، مقاول الشائعات الهارب بسبب دعواته المستمرة للتظاهر، واصفا إياه بالشخص التافه.

وقال الإبراشي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي": "ما يحدث موجة ثانية لفترة ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبالنسبة لمحمد علي فإن هناك من يستخدمه، مثل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف: "هذه المظاهرات محكوم عليها بالفشل، هم راهنوا على يوم الجمعة القادم، والآن يراهنون على اجراءات عزل ترامب، وقدوم الديموقراطيين بدلًا منه، لكن الحقيقة أن مصر أشعلت ثورة 30 يونيو رغم دعم الديموقراطيين للجماعة الإرهابية.. مش محتاجين شهادة ثقة من حد".

وتابع: "الكتل التي تهاجم الدولة المصرية لديها وسائل الإعلام الخاصة بها، وتحرض من خلالها على الدولة، لذلك فأقول إننا في حالة حرب حقيقية، وأما من كانت بعض الشكوك تساوره من المواطنين، فباتت الصورة أوضح لهم الآن".