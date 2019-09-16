عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية من والدة المقاول والفنان الهارب محمد علي، الذي يُسيء للدولة المصرية من خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت والدته بالهجوم على ابنها الذي أساء للقيادات العسكرية في مصر.

وقالت والدة محمد علي: "إزيك يا محمد.. قبل ما تركب الطيارة اعرف إن دعوة من أمك تطيرك، هي مزهزهالك اليومين دول، بسم اعرف إن أي حاجة تحصلك هتبقى من دعواتي عليك، إنت هربان لأنك حسيت وعرفت إنك مالكش قيمة وسط الناس، أولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها، فرحان بالطيارة وإنك سافرت إسبانيا".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو يحمل تسجيلا صوتيا لوالدة محمد علي، خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".