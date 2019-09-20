عرض الإعلامي عمرو أديب، مقاطع صوتية لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، قال إنه حصل عليها من إحدى مجموعاتهم السرية على حساب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة شاشة "mbc مصر".

وقال الإخواني الهارب هاني صبري، أحد الأشخاص الذين حصل "أديب"، على تسريباتهم: "يا شباب في شباب كتير متحمس وبعتولي وعملوا فيديوهات بوشهم على إنهم نازلين يوم الجمعة عشان يدعموا محمد علي، لو قدر عدد كبير من الشباب إنه ينزل فيديوهات ومايخافش ويقول هننزل يوم الجمعة هيفرق كتير جدًا، وإن شاء الله في أحداث كبيرة هتحصل الفترة الجاية".

وعلق أديب، على التسريب قائلًا: "ده تنظيم بيشتغل وبيدور على أي قشة في الضلمة، حالتهم تعبانة جدًا، وهاني صبري قبل كده فشل ودي محاولته العاشرة".

وأشار أديب، إلى أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها قناتي "مكملين"، و"الشرق"، اشتركا في تنفيذ خطة الجماعة الإرهابية في نشر الفوضى في اليوم الثاني ما جاء في التسريبات، حيث عرضا مقاطع فيديو لأفكار متعلقة بالنزول إلى الشوارع للتظاهر.

وواصل: "الجزيرة شغالة مع المخابرات القطرية والتركية، محمد على ملوش دعوة، دا تفة على الشمال، لكن الغريب إن كلهم مستخبيين وراه".