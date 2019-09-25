أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التابعة لرئاسة الجمهورية، إصدار الهيئة معايير الاعتماد المصرية للمستشفيات، كخطوة أساسية نحو الإصلاح الشامل للرعاية الصحية بمصر. وقال «إسماعيل»، فى تصريحات، اليوم، إن الإصدار يأتى نتاجاً قيماً للتعاون بين مختلف القطاعات الصحية، مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والمتخصصة، والخاصة.

ولفت «إسماعيل» إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات الخاصة باعتماد دليل معايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، وقال الدكتور أحمد صفوت، رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير بالهيئة، إن «الدليل يقع فى 4 أقسام رئيسية، تحتوى على 16 فصلاً متخصصاً، بها 355 معياراً من الواجب وجودها فى المستشفى لاعتمادها، و1100 عنصر لتقييم جودة الخدمة.

وأضاف «صفوت» أن 62% من المعايير تتعلق بسلامة المرضى، و38% بفاعلية العلاج، وكفاءة استخدام الموارد، والعدالة فى التطبيق»، وتابع: «يتناول الدليل تقييم الرعاية الصحية من منظورين مختلفين رئيسيين، الأول يركز على المريض، والثانى على المنشأة».

وواصل: «المعايير المتمحورة حول المريض تركز على ضمان استجابة المنشآت الصحية لاحتياجاته، كما تسلط المعايير المتمركزة على المنشأة الضوء على العديد من الجوانب اللازمة لمدى ملاءمة مكان العمل لتوفير رعاية صحية آمنة وفعالة وذات كفاءة، وهى التى تعتمد على مفاهيم عالمية فى هذا السياق».

واستطرد «صفوت»: «لأول مرة فى مصر يتم تعديل آلية التقييم ليصبح تقييم الالتزام بالتطبيق العملى للمعايير ما بين 50% و80% من درجات التقييم، بينما ينحصر نصيب الأوراق والوثائق من التقييم بين 20 و50% فقط، ما يدفع المنشآت الصحية نحو الالتزام بالتطبيق العملى للمعايير، التى تنعكس بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم».