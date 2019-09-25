عرض الإعلامي رامي رضوان تسريبا صوتيا لمدير مكتب أيمن نور، مالك قناة الشرق الإرهابية، في تركيا، مع قيادي إخواني يدعى عبدالله الشريف، من أجل نشر الفوضى، وذلك خلال برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وقال مدير مكتب "نور" لعبدالله الشريف: "لازم نشتغل على السوشيال ميديا أكتر، محتاجين نشتغل على مدار الـ 24 ساعة، سواء الفيس بوك أو تويتر، سواء على الحسابات الرسمية الخاصة بيك أو الحسابات اللي إحنا اشترينها لك، عاوزين نسخن الناس أكتر، عاوزين نعمل أكبر قدر من الحشد، عاوزين نولع الدنيا".

وأضاف مدير مكتب أيمن نور، في التسريب الصوتي التحريضي: "محدش عارف الفرصة دي ممكن تتكرر تاني ولا لا، عاوزين فيديوهات تدعي الناس إنها تشارك، المرة دي لا صابت أو خابت، عاوزين نشتغل على القصور الرئاسية عشان نهيج الناس، بس بلاش استراحة المعمورة عشان عمرو أديب حرقها خلاص، عاوزين نتكلم عن استراحة العلمين".