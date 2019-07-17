فيديو.. الديهي: أيمن نور يتحرش بالمذيعات في قناة "الشرق" الإخوانية

فضحت مذيعة إخوانية تُدعى صفية سري زملاءها الإعلاميين بقناة "الشرق" الإخونية، بعد واقعة التحرش بها من قبل بعض العاملين في القناة، حسبما أكد الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن المذيعة الإخوانية قالت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مش هلم نقوط تاني من على الشاشة لحساب الإخوان"، مؤكدًا أن هناك رسالة تكشف تورط "الإخواني" أيمن نور مالك قناة "الشرق" في فضائح اعتداءات جنسية.

وتابع: "أيمن نور حرامي ومرتشي وبيلعب بالـ3 ورقات من ساعة ما كان نائب بحزب الوفد"، مؤكدًا أن سمعة نور داخل القناة تعدت حقوق السرقة والاختلاس والتزييف، وأصبحت سمعته على المحك فيما يخص التحرش بالمذيعات والنساء داخل المحطة.