استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأيام الماضية، عدداً من الأساقفة والكهنة بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمتابعة خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الداخل والخارج.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن البابا استقبل، أمس، الأنبا أسطفانوس، أسقف ببا والفشن وتوابعها، بمناسبة الإصدار الأول لدورية الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية، والتى تحتوى على مقالات بحثية عن التراث المسيحى فى عدة مجالات.

وأضاف «حليم»، فى بيان، أن البابا استقبل كذلك الأنبا ويصا، مطران البلينا وتوابعها، بعد عودته من رحلته العلاجية بالخارج، والتى امتدت إلى 3 أشهر خارج إيبارشيته، وتمنى البابا للأنبا ويصا تمام الشفاء والصحة.

كما أشار إلى لقاء البابا مع القس جون عبدالملك، كاهن كنيسة سان جورج للأقباط الأرثوذكس، بجزر فيجى فى المحيط الهادى، وسبق أن التقى البابا، يوليو الماضى، القمص مارك عطاالله، الكاهن بإيبارشية «ملبورن» فى أستراليا، المسئول عن خدمة الجزر، ومساعده القس أنتونى ليميولا، لمناقشة تقرير عن خدمة الكنيسة القبطية فى «فيجى».

وأرسل البابا وقتها رسالة مسجلة «فيديو» لأعضاء الكنيسة فى جزر «فيجى» لتشجيعهم على «الاستمرار فى الخدمة والنمو والانتشار ببناء كنائس جديدة».

"تواضروس" يواصل حديثه عن "التعليم الكنسى" بمجلة "الكرازة"

من جهة أخرى، واصل البابا حديثه عن التعليم الكنسى خلال افتتاحيته للعدد الجديد من مجلة «الكرازة» الناطقة بلسان الكنيسة، وفى الجزء الرابع من تلك السلسلة تحدث البابا عن مساعدات التعليم الكنسى، باستعراض 10 مساعدات ومكملات مهمة تساهم بفاعلية فى العملية التعليمية، وتجعلها أكثر سهولة ويُسراً، وهى «المبنى، المدرج، المعمل، المكتبة، المتحف، المسرح، المعرض، المعلومات، المكاتب، والمخزن».

وسبق أن تحدث البابا على مدار ثلاثة أعداد من مجلة الكرازة عن منظومة التعليم الكنسى والتى تمثلت فى «المعلم، والمنهج، والمتعلم».