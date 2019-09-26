شن الإعلامي رامي رضوان، هجومًا حادًا على مقاول الشائعات الهارب، بسبب تحريضاته المستمرة لضرب استقرار الدولة المصرية من خلال التظاهرات في الشوارع وبث الفوضى في أرجاء البلاد، موضحًا أنه يجب على الشعب المصري عدم الانسياق وراء هذا الكاذب الذي يقطن في إسبانيا ويتلقى أموالًا من تركيا لهدم الدولة المصرية.

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc": "محمد علي ده مش راجل أصلا، ولا هينزل مصر ولا هيتنيل يعمل حاجة، الإخوان عاوزين قتل المصريين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تخلت عن عناصرها وأبنائها سابقًا في الكثير من التظاهرات.

وتابع: "الإخوان عاوزه تعمل كده في التظاهرات اللي بتدعي ليها يوم الجمعة، هما قاعدين في الخارج وهيبيعوا الشعب المصري، الإخوان هيلبسوا الشباب في الحيطة، بلاش نكون زي المغفلين بتوعهم، هما قبل كده لبسوا نقاب وهربوا وسابوهم".

واستعرض الإعلامي التسريب الصوتي للقيادي الإخواني الهارب لعلي بطيخ والذي ذكر فيه أنهم يجهزون خطة قوية لهز الدولة المصرية وضرب الكنائس والأديرة، معلقًا عليه "هو ده اللي إنتم عاوزينه يا مصريين؟، هم دول اللي هتمشوا وراهم؟".