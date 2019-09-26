الإسكان: منطقة عين الصيرة ستكون ترفيهية وتجارية

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تطوير منطقة عين الصيرة يتم بالتنسيق المشترك مع وزارة الآثار.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه سيتم تطوير منطقة عين الصيرة كمرحلة ثانية في خطة تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنها ستكون منطقة للأنشطة الترفيهية والتجارية والمطاعم والكافتيريات.

وأوضح أن جزءا من أرض منطقة عين الصيرة سيًطرح للاستثمار الفندقي وسيتكامل مع أنشطة متحف الحضارة والذي سيتم نقل المومياوات له من المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أنه اجتمع مع المطورين العقاريين 3 مرات وطرح عليهم الأفكار التطويرية لمنطقة بحيرة عين الصيرة واطلعوا على الدراسات المقدمة، من أجل المشاركة في عملية التطوير.