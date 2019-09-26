وزير الإسكان عن تطوير كورنيش النيل: ممشى أهل مصر "فخر لكل مصري"

قال زير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من أقدم مشروعات التطوير، مشيرا إلى أن الحكومات تسعى لتطوير هذه المنطقة منذ 40 عاما.

وأضاف وزير السكان، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يتم حاليًا تطوير منطقة كورنيش النيل من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو، ليصبح ممشى أهل مصر، "فخر لكل مصري".

وأشار إلى أن تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر" سيكون نموذجا لتطبيقه في باقي المدن، التي يمر بها نهر النيل على مستوى الجمهورية، مؤكدا الانتهاء من التصميم والرسومات المبدئية وأن المقاول يعمل الآن على الأرض، على أن يسلم المشروع خلال عام ونصف.