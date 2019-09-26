بالصور.. يسرا وآسر ياسين وأحمد رزق في حفل السفارة الأمريكية بالجونة

حرص عدد كبير من نجوم الفن الموجودين في الجونة، على حضور حفل السفارة الامريكية المقام، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي.

كان على رأس الفنانين الحاضرين، كل من: يسرا وأحمد رزق وآسر ياسين ومها أبوعوف وسيد رجب وناهد السباعي ووالدتها.

سبق الحفل الخاص حفلا موسيقيا بمسرح المارينا تحت شعار "روائع هوليوود".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.