تساءل الإعلامي يوسف الحسيني عن الدور القطري من القضية الفلسطينية في الوقت الذي دفعت فيه 8 مليارات دولار، لتجديد القاعدة الأمريكية في قطر، باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز": "ما دُفع لتجديد القاعدة الأمريكية نسبته قد إيه للي اندفع للشعب الفلسطيني لدعمه في حق عودته لأراضيه ودعمه اقتصاديا ليحيا حياة لائقة".

وسأل الحسيني: "ما أُنفق على القواعد العسكرية الأمريكية في قطر قد إيه من اللي أنفق على الشعب الفلسطيني؟".

وأوضح الحسيني أن أمير قطر اعترف أنه استطاع توفير 500 ألف فرصة عمل للأمريكان، مؤكدًا أن هذه الأموال التي تم ضخها في أمريكا كان يمكن أن توفر مليوني فرصة عمل في الأراضي الفلسطينية متسائلا، "مين الأحق بتوفير فرص العمل الأراضي الفلسطينية ولا الولايات المتحدة الأمريكية؟".

واستنكر الحسيني إدعاء أمير قطر بوجود شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه يشتري منهم فقط وأن الشراكة يجب أن تكون بين دول متكافئة.