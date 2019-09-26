أكد محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وجود ارتفاع كبير في مشتريات الأجانب في سوق السندات بالبورصة، مشيرا إلى أن المشتريات بلغت 33 مليار جنيه مصري.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ذلك يعكس رؤية المستثمرين في آداء الاقتصاد المصري والشركات المقيدة والقطاعات المختلفة في سوق المال.

واعتبر رئيس البورصة المصرية أن انخفاض البورصة منذ أيام رد فعل غير طبيعي ومبالغ فيه بتقييم كل الخبراء الاقتصاديين، مؤكدا أن أسواق المال العالمية تشهد تقلبات كبيرة منذ عام 2008 مرورا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الطاقة وغيرها.

وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة توقف التعامل على الأسهم التي ينخفض سعرها بشكل كبير وكذالك توقف التعامل على الأوراق المالية التي يزيد سعرها عن 5% مؤكدًا أن إيقاف التعامل يهدف إلى أعطاء الفرصة للمتداولين للتريث في اتخاذ قراراتهم، مشددا على أن هذه الإجراءات اعتيادية في مثل هذه الحالات.

وأوضح رئيس البورصة أن انخفاض أسعار الأسهم لا يعني الخسارة مؤكدًا أنه يعني انخفاض قيمة الشركة وليس بالضرورة خسارتها ضاربًا المثل بشخص يعرض شقة للبيع أثناء فترة كساد وانخفض سعرها ولكنه لم يبيعها مشيرا إلى أن خسارته غير محققة.

وتابع، "القيمة السوقية للشركة هي اللي نزلت وزي ما نزلت يوم الأحد والاتنين طلعت تاني يوم الثلاثاء والأربعاء".