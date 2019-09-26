أكد القيادي الإخواني السابق والباحث في شئون الحركات الإسلامية ثروت الخرباوي أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنته، نظرًا لأن لديها تنظيم في الخارج، مشيرا إلى أنها غير قادرة على حشد المواطنين للتحرك في الشارع.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، الأربعاء، أن عناصر جماعة الإخوان تجيد الكر والفر واعترفوا بذلك في التسجيلات الصوتية المهربة لهم، مشيرا إلى أن عناصر جماعة الإخوان تندس وسط الشباب أثناء احتفالهم بفوز فريقهم المفضل مثلا وتهتف معهم لفريقهم ثم تحول الهتافات لموضوع آخر، مشددا على أن عناصر الجماعة كانت تهدف لاستغلال مبارة كأس السوبر من أجل التظاهر.

وأوضح الخرباوي أن جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفتنة والقلق والتوتر في الشارع المصري مشيرًا أن بعض عناصر الاخوان ارتكب جرائم خلال السنوات الماضية وتمت محاكمتهم وحصل بعضهم على أحكام قضائية بينما يخضع بعضهم للمحاكمة حاليًا مشيرًا أن عائلات هؤلاء المتهمين مطلقًا عليهم لقب "تنظيم الأهالي" هم من حاولوا التظاهر الجمعة الماضية.