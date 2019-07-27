ثروت الخرباوي: حسن البنا سرق تبرعات لفلسطين وأنفقها على نفسه

قال المفكر والقيادي الإخواني السابق، ثروت الخرباوي، إن ظاهرة سرقة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أموال التبرعات لحسابهم الشخصي، ليست جديدة على الجماعة.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن فساد قيادات التنظيم يمكنه أن يملأ كتبا من كثرة هذه الوقائع، التي بدأها مرشد الإخوان ومؤسس الجماعة حسن البنا.

وأوضح أن مؤسس الجماعة الحقيقي وشريك البنا، الحاج أحمد السكري، سأل البنا عن أموال التبرعات التي جمعوها لدعم الجهاد في فلسطين، فأجابه البنا بأنه تم إنفاقها على أعمال الدعوة، وحينما سأله عن أوجه الإنفاق بالتحديد قال له، إنه "أنفقها على نفسه".

وأكد أن السكري اختلف مع البنا وهاجمه وترك الجماعة، بسبب اختلاس حسن البنا لتبرعات الجماعة لفلسطين لنفسه.

وكشف عن سبب الإطاحة بعبدالمنعم أبوالفتوح من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن أبوالفتوح اختار أن يدير أموال الإخوان يوسف ندا على حساب خيرت الشاطر، الذي غضب من أبوالفتوح بسبب اختياره.

وأشار إلى أن أحد قيادات الإخوان أعلن إنشاء جامعة سماها "الجامعة العالمية للتجديد"، وعين يوسف القرضاوي رئيسا شرفيا لها، والتحق بها شباب جماعة الإخوان الهاربين بمصروفات عالية، وتبين فيما بعد أنها جامعة وهمية وغير معترف بها، وأنهم عرفوا ذلك بعد عامين من التحاقهم بالجامعة.