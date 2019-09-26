أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن انتظام حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة وانتظام الرحلات في خامس أيام العام الدراسي الجديد، مشيرة إليّ أن الشركة لم ترصد أي أعطال أو تأخير للقطارات من خلال غرفة العمليات في أول أسبوع من إنطلاق الدراسة.

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن جميع قطارات المترو تعمل بكامل طاقتها منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا للعمل بالخطوط الثلاثة وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمواجهة زحام المواطنين بالمحطات، موضحا أن هناك إجراءات أمنية مشددة بجميع المحطات لتوفي كافة الحماية الأمنية للمواطنين.

وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة حريصة على متابعة شكاوى المواطنين، من خلال مكتب الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء في جميع المحطات، مؤكدا أن المهندس علي الفضالي، رئيس شركة المترو، وجه الجهات المختصة بحل جميع مشاكل المواطنين فورا مع إخطارهم بإزالة سبب الشكوى لتقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بهذا المرفق الحيوي والمهم.

يذكر أن هناك عدة وسائل تواصل تتبعها شركة المترو مع جمهور الركاب لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات منها تفعيل الخط الساخن الذي يعمل طوال الـ24 ساعة على هاتف رقم 16048 كذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الصفحة الرسمية لمترو القاهرة، ومن خلال وخدمة الواتساب 01221116048.