بالأسماء.. إصابة 9 عمال في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بصحراوي بني سويف

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص"، بسيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق "بياض العرب"، صباح اليوم، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أنَّ المصابين هم: محمد أحمد محمد (21 عامًا - عامل مقيم بقرية "جبل النور" بمركز "ببا") مصاب اشتباه ما بعد الارتحاج، وأحمد بهنساوي إبراهيم (22 عامًا - عامل - مقيم بقرية "جبل النور") مصاب بجرح بالجبهة، وخالد محمد عبدالله (23 عامًا - عامل - مقيم بمركز ببا جنوب بني سويف) مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد أنور طلعت "23 عامًا - عامل - مقيم في ببا) مصاب سحجات بالجسم، وهشام سمير محمد (26 عامًا - عامل مقيم بقرية جبل النور) مصاب جرح بالقدم.

كما أصيب طارق محمد عبدالله (22 عامًا - عامل - مقيم ببا) مصاب جرح بالوجه، وإبراهيم ربيع حبشي، (28 عامًا - عامل - مقيم بسنور مركز سنور) مصاب جرح بالرأس، وطلعت فتحي نمر (24 عامًا - عامل - مقيم قرية جبل النور) مصاب سحجات بالجسم، وحمادة أحمد طه (30 عامًا - عامل - مقيم قرية جبل النور) مصاب كدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور شريف عبدالمنعم مدير المستشفى، والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى.