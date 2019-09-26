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علاء أبوالقاسم: مصر لها جميل كبير علىّ

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البورصة تصعد 1.57% في التعاملات الصباحية لجلسة نهاية الأسبوع

البورصة تصعد 1.57% في التعاملات الصباحية لجلسة نهاية الأسبوع

انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة.. وتحذيرات من الشبورة المائية

انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة.. وتحذيرات من الشبورة المائية

"المالية" توجه بإرساء دعائم الشراكة بين "الجمارك" والقطاع الخاص

"المالية" توجه بإرساء دعائم الشراكة بين "الجمارك" والقطاع الخاص

"الوعي المجتمعي".. ندوة ينظمها "القومي للبحوث الاجتماعية" الإثنين

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ترامب: إبرام اتفاق تجاري مع الصين قد يكون أقرب مما تتوقعون

ترامب: إبرام اتفاق تجاري مع الصين قد يكون أقرب مما تتوقعون

انتقادات لـ أردوغان بسبب كلمته بالأمم المتحدة: يسجن معارضيه ويدين الآخرين

انتقادات لـ أردوغان بسبب كلمته بالأمم المتحدة: يسجن معارضيه ويدين الآخرين

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البطاقة و"اقتحام" المنازل.. طرق الجيران للتعرف على السكان الجدد

الحياة تعود إلى شارع الصحة فى المطرية بعد القضاء على "الشقة الملعونة"

الحياة تعود إلى شارع الصحة فى المطرية بعد القضاء على "الشقة الملعونة"

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"خيال مآتة" ينقذ سكان عين شمس: "اوعى الهبوط الأرضى"

بالإعمار والتجديد.. "العريش والشيخ زويد" تنفضان غبار المعركة مع التطرف

بالإعمار والتجديد.. "العريش والشيخ زويد" تنفضان غبار المعركة مع التطرف

"اليومية بـ850 جنيها".. نصاب يجمع مليون جنيه من إعلان على "فيسبوك"

"اليومية بـ850 جنيها".. نصاب يجمع مليون جنيه من إعلان على "فيسبوك"

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