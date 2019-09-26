"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

حفل فرقة حكايات شادي مؤنس، على المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، 8 مساء، وسعر التذكرة 85 جنيها.

حفلة موالي التي تضم وصلة من أغاني الفلكلور الصعيدي والفلاحي البدوي الجعفري، في الربع، 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

حفل فرقة الطنبورة البورسعيدية، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، 8 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

حفل فرقة "ستروبيري سوينج" بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسها، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، 8 مساءً، سعر التذكرة 100 جنيه.

استعراض أوبرا عايدة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، 8 مساء، وأسعار التذاكر 85، 110، 160 جنيهًا.

حفل موسيقى ناس مكان، في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، 8 مساءً، والدخول مجانًا.