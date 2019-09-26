قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جرى إنفاق 3 مليارات و14 مليون جنيه، كاستثمارات لتنفيذ 24 مشروعا لمياه الشرب على مستوى المحافظة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إنه جرى تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب بتكاليف استثمارية ملياري جنيه، شملت توسعات محطة مياه أبوحمص واستكمال شبكاتها بطاقة 34 ألف م3/ يوم بتكلفة 370 مليون جنيه، ومحطة مياه شبراخيت بطاقة 68 ألف م³ / يوم بتكلفة 123 مليون جنيه، ومد خطوط المياه لتغذية 44 قرية بمياه الشرب بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة 412 مليونا، وتنفيذ وحدتي مياه مدمجة نقالي لتغذية منطقة الرحمانية (المجد) وكفرالدوار (رأس كاوتش) والمناطق المجاورة بطاقة 5000 م³ /يوم لكل محطة بتكلفة 60 مليون جنيه.

كما شملت توسعات محطة مياه النوبارية بطاقة 34 / 68م³ /يوم بتكلفة 200 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه إدفينا بطاقة 34 / 68 م³ /يوم بتكلفة 80 مليونا، ومحطة مياه بدر بطاقة 43/ 86 ألف م³ / يوم بتكلفة 175 مليونا، ومحطة مياه المحمودية بشبكاتها بطاقة 86 ألف م3/ يوم بتكلفة 220 مليونا، ومحطة مياه وشبكات العباسي بالدلنجات بطاقة 60 ألف م³ / يوم بتكلفة 400 مليون، وخط مياه الطرانة بحوش عيسى بتكلفة 46 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه يجري تنفيذ 12 مشروعا أخرى لمياه الشرب، بتكاليف مليار و14 مليون جنيه، جارى الانتهاء منها، مع تذليل المعوقات أمام 8 مشروعات للمياه بمراكز أبوحمص وكفر الدوار والرحمانية وحوش عيسى، واجهت بعض العقبات خلال التنفيذ وتم التنسيق ودفع العمل بها.