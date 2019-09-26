أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، عن طرح عقار جديد يعتبر الأول من نوعه في السوق المحلية لعلاج "فيروس سي" خلال أيام، ويعد أول دواء من "الجيل الثاني" يُطرح في مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققته أدوية "الجيل الأول.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية اليوم، برئاسة الدكتور جمال عصمت نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وبحضور عدد كبير من أساتذة وأطباء الكبد والجهاز الهضمي.

المريض لن يحتاج لإجراء تحليل "فيروس سي" باهظ التكلفة حال تناوله الدواء الجديد

وقال الدكتور جمال عصمت نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنَّ إحدى شركات إنتاج الأدوية الوطنية طرحت عقار "نيكلوبوفير فلبا" وهو عقار مصري مماثل لعقار "الإبيكلوزا" العالمي والدواء قرص واحد فقط يتكون من مادتين "سوفوسبفير" و"فالباتوسفير"، وهو يتميز بفاعليته الشديدة.

وأّكّد رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنِّ الدواء الجديد يمثل طفرة غير مسبوقة في علاجات فيروس سي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أنَّ الدواء الجديد يتميز بقوته وفاعليته أكثر من "الهارفوني" 3 مرات وقدرته على شل قدرة الفيروس على التكاثر فى كل الأنواع الجينية من 1 إلى 6 وإمكانية استخدامه مع مرضى التليف المتكافئ.

الدواء الجديد يتناوله المريض 3 أشهر بموجب قرص يوميا.. ونسبة الشفاء تصل لـ99٪

وقال الدكتور أمام واكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنَّ الكورس العلاجي باستخدام هذا الدواء يستمر لـ3 أشهر بموجب قرص يوميا بنسبة شفاء تصل حتى 99٪، لافتا إلى أنَّ المنتكسين من مرضى التليف غير المتكافئ من متناولي علاجات الجيل الأول، يستخدمون العقار الجديد بالإضافة لعقار "الريبافيرين"، للشفاء من المرض خلال 6 أشهر.

وأشار "واكد"، إلى أنَّ مريض فيروس "سي" كان يحتاج لإجراء تحاليل لتحديد النوع الجيني للفيروس المصاب به لتحديد العلاج، وهو تحليل باهظ التكلفة، إلا أن الدواء الجديد يُعالج جميع الأنواع الجينية، دون الحاجة لمعرفة نوع الجين، متوقعًا أنَّ يسهم الدواء الجديد في جعل مصر خالية تماماً من فيروس سي بسبب الدواء الجديد.

وأضاف: "تعد مصر من الدول الرائدة عالميا في علاجات فيروس سي، وتوفر أحدث العلاجات عالميا حسب الخطوط الإرشادية الاوروبية والأمريكية وأيضاً المصرية، ومن بينها هذا الدواء، حيث قامت بأكبر مسح في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي وعلاجهم بالمجان، وجاء الدور الآن على المرضي المنتكسين من العلاجات السابقة لتصبح مصر خالية تماما من فيروس سي بسبب وجود تلك العقاقير".

بدوره، قال الدكتور أمجد طلعت مدير تسويق بالشركة المنتجة للعقار، إنَّه أصبح متوافر في السوق المحلية، مبينًا أنَّه سيتم طرحه في العيادات والمراكز العلاجية التابعة للجنة القومية مطلع شهر أكتوبر المقبل، مؤكّدًا دعم شركته لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" بمصر بأي احتياجات دوائية لها.