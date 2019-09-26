توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم عن أمس درجة واحدة، لتسجل من 33 لـ34 درجة مئوية، وتقل درجة الحرارة غدا لتصل إلى معدلها الطبيعي 33 درجة مئوية، لتصل يوم السبت إلى 32 درجة مئوية في معدلها الطبيعي بفصل الخريف.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "Dmc"، أنّ الشبورة المائية موجودة في الصباح على أغلب الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية ضرورة توخي السائقين أقصي درجات الحذر في أثناء القيادة في الصباح لكثرة الشبورة المائية.