ارتفع سعر الدولار، في منتصف التعاملات اليومية بالبنك الأهلي المصري، بنحو قرش واحد مقارنة بأمس.

وبلغ سعر الدولار 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.