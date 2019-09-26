أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، عن بدء حملة لمكافحة القوارض الأحد المقبل، ولمدة خمسة أيام، وفقًا لبرنامج زمني محدد على مستوى مراكز المحافظة عقب المحاصيل الشتوية لموسم 2019 بهدف خفض معدلات الإصابة في المساحات المتضررة من انتشار القوارض لما لها من مردود سلبي على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.

أوضح المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية، والجمعيات الزراعية بجميع المراكز بالالتزام بالتعليمات الفنية والمرور والمتابعة المستمرة بعد الانتهاء من العمل على المساحات المعالجة لتقييم الخطة.

وناشد دور العبادة في المساجد والكنائس والجمعيات وجميع الوسائل الإعلامية لتوعية الأهالي والمزارعين بعدم خروج الحيوانات والطيور في أماكن العلاج أثناء فترة البرنامج الزمنى للحملة مؤكدا على أنه تم التنبيه على المهندسين المسؤولين بالمديرية والجمعيات الزراعية بالالتزام بجميع التعليمات الفنية لإنجاح عمليات المكافحة والحفاظ على الناتج القومي للمحاصيل الزراعية.