أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت 3 أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، إذ اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس، كما اندفعت سيارة نحو الجزيره الوسطى بشارع الكورنيش بالقرب من نقابة المهندسين، وتسبب ذلك في سقوط 3 أعمدة إنارة بنهر الطريق ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام.

انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف، إذ جرى نقل نحو 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إلى المستشفى العام، وتم غلق الطريق وتحويل مسار السيارات المقبلة من اتجاه قبلى إلى شوارع الجانبية.

رجح شهود عيان من المارة أن السيارتين اللتان تسببتا في الحادث كانتا تسيران بسرعة جنونية، وتبين هذا من شدة الارتطام بالسيارات المتوقفة على جانب الطريق والتي تحطمت بشكل بالغ، ومعظمها ملك أعضاء بهيئة تدريس جامعة المنيا.