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متحدث البرلمان يرد على أردوغان: "كفاك كذبا وكرها لمصر.. انظر لجرائمك"

متحدث البرلمان يرد على أردوغان: "كفاك كذبا وكرها لمصر.. انظر لجرائمك"

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بعد حديث السيسي.. تعرف على اختصاصات مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار

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