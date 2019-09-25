تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، عددًا من الأنشطة والفعاليات بمكتبة مصر العامة بشارع كورنيش النيل؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المكتبة لزائريها من أبناء المحافظة.

ورافق المحافظ، خلال جولته، أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المكتبة منها قاعات الهوايات والاطلاع وتدريب الكمبيوتر واللغات والاجتماعات والدوريات.

وأشاد المحافظ بدور المكتبة في نشر الثقافة بين أبناء المحافظة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمكتبات وكل ما يتعلق بنشر الوعي الثقافي بين المواطنين، وتشجيع الأفراد من كل الأعمار والفئات على تنمية القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة حيث تسهم القراءة في تكوين الشخصية النامية المبدعة المبتكرة وتشكيل الفكر الناقد للفرد وتنمية ميوله واهتماماته.

وجه المحافظ بالتوسع في الدورات التدريبية وبخاصة اللغات، مع ضرورة تحديث المواد التعليمية والثقافية التي توفرها المكتبة.

وأوضحت دكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن المكتبة تحوي بين أركانها عدد كبير من الكتب والمقتنيات الثقافية والدوريات الهادفة في جميع المجالات، التي تسهم في الارتقاء بالفكر وتنمية المعرفة في شتى مناحي الحياة.