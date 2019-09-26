تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط قرابة 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزنين غير مرخصين، بوسط المدينة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص للسلع الغذائية، والكائن بدائرة قسم شرطة اللبان، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وأوضحت التحريات بأنه يقوم بتعبئة السكر مجهول المصدر بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، بمخزنه الغير مستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط المتهم وكمية قدرها 3.400 طن من السكر غير المطابق للمواصفات ومجهول المصدر.

وأكدت التحريات والمعلومات، بقيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص للسلع الغذائية، والكائن بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن، وضبط بداخلة كمية قدرها 5.280 طن من المواد الغذائية المتنوعة " أرز، بقوليات، توابل، مكرونة " جميعها بها تغير في الخواص الطبيعية ومن مرتجعات الأسواق وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أخطرت النيابة العامة، وجري التحفظ على المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.