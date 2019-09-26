أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن طرح لحوم بلدية بسعر 90 جنيها للكيلو، بالقرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة منفلوط وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم وتوفير حياة أفضل لهم بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتنمية الصعيد وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى التنسيق بين المحافظة ومشروع الثروة الحيوانية ورؤساء المراكز والطب البيطري لتغطية احتياجات المواطنين من اللحوم والتخفيف على كاهل الأسر الأكثر احتياجا.