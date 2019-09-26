تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ لحين دفع المصروفات.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مُشيرةً إلى أنّها أصدرت تعليمات تُلزم المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنّها تتابع حاليا موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، إذ تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، والبدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى "خدمة المواطنين"، حال ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة للضوابط والتعليمات.

وفي النهاية ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).