مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء الفيضانات غرب الهند

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.

وكان 4 أشخاص، لقوا مصرعهم مصرعهم، أثر انهيار جدار جراء هطول الأمطار الغزيرة في مدينة "بوني".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم، أن مياه الأمطار غمرت العديد من المناطق الواقعة في "بوني" وحولها، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في بعض المناطق بالولاية طوال اليوم

يذكر أن المدينة تعرضت خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي لأمطار أكثر من الكمية المعتادة بنسبة 113%، وعادة ما يتسبب موسم الأمطار بجنوب شرق آسيا -المُستمر بين يونيو وسبتمبر- في وقوع حالات وفاة ونزوح جماعي.