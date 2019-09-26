أعرب الفنان شريف رمزي عن سعادته البالغة بوجوده في الجونة بمدينة الغردقة، على هامش حضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر رمزي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له في أثناء وجوده على أحد الشواطئ، علق عليها: "الجونة دي من أجمل بلاد العالم، ‏روح البلد والعيشة فيها ونظامها وأمانها، كأننا في أرقى وأحلى أماكن العالم، تحية كبيرة لكل اللي فكر وخطط وبنى وأنشأ ‏الجونة".‏

ويشارك الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر فعالياتها من 19 وحتى 27 سبتمبر الحالي.