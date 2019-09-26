قرر محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة الأخصائيين الاجتماعيين بمدرسة الفيوم الفنية الزخرفية، للتحقيق، بسبب التقاعس في أداء العمل، وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدرسة.

وتقدم القائم بالأعمال، خلال الجولة، بالتهنئة للطلاب بالعام الدراسي الجديد، كما قدم التهنئة للطلاب بتحويل المدرسة إلى مدرسة ثانوية فنية عسكرية، مشيرا إلى أن الجندية شرف ورجولة، كما قدم رسالة احترام وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل.وشدد القائم بالأعمال، على ضرورة تسليم الكتب الدراسية فورا دون التقيد بالمصروفات الدراسية.

وأنذر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معلمة التربية الفنية بمدرسة الشهيد عبدالسلام عارف بإدارة غرب الفيوم، بسبب عدم انضباط دفتر التحضير، في جولة تفقدية لسير العمل بالمدرسة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.ونبه، على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية ونظافة المدرسة والفصول.

كما تفقد الصف السادس الابتدائي، وحضر حصة لغة عربية، وناقش التلاميذ علميا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، وأشاد بالمستوى المتميز لتلاميذ الفصل في المادة، كما قدم تلاميذ الفصل أغنية حروف الهجاء بطريقة متميزة.

ومنح القائم بالأعمال، التلميذة حبيبة قرني زكي، والتلميذة يارا أحمد محمد، بالصف السادس الابتدائي شهادة تقدير، ومنح أمل أحمد عبد المعطي، معلم اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، شهادة تقدير، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.