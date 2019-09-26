سقطت أجزاء من برج سكني بالدقهلية، اليوم، خلال بناء الدور الـ12 بالمخالفة لقرار الترخيص الصادر ببناء أرضي و9 أدوار متكررة، ما تسبب في وقوع تلفيات كبيرة بـ3 سيارات وثلاجة بمحل دواجن.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بسقوط "طوب" على بعض السيارات بشارع الأديب دائرة القسم من برج "شريف الجوهري"، أثناء بناء الدور 12.

انتقلت مباحث القسم ورئاسة حي غرب المنصورة إلى مكان الواقعة، وتبين أن العقار صادر له ترخيص ببناء دور أرضي و9 أدوار علوية، وتبين سقوط جزء من سقف الدور 12 المخالف، وأنه تحررت محاضر مخالفات للعقار.

ونتج عن الواقعة تلفيات في السيارة رقم "267 د ق أ" تاكسي عداد باسم "إبراهيم ا."، وتاكسي عداد رقم "1287 د ق أ" باسم "محمد ع."، وسيارة ملاكي رقم "36448" باسم "علاء الدين م."، وحدوث تلفيات في ثلاجات محل دواجن بالعقار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يوجد خسائر في الأرواح أو إصابات.